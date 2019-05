Manfred Burgsmüller ist tot : Erinnerungen an das größte Schlitzohr der Bundesliga

Düsseldorf Manfred „Manni“ Burgsmüller ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das bestätigte Borussia Dortmund am Abend. Burgsmüller war ein Reviertyp aus dem Bilderbuch. Erinnerungen an ein legendäres Schlitzohr.

Die Gesetze der Biologie hat er sein ganzes Leben lang ignoriert. Als er 29 war, hielt ihn Fußball-Bundestrainer Helmut Schön für zu alt. Deshalb verpasste Manfred Burgsmüller, den alle nur Manni nannten, die Weltmeisterschaft 1978. Fünf Jahre später schoss er sich mit 29 Treffern an die Spitze der Torschützenliste der 2. Liga. Beim 1. FC Nürnberg war das. Otto Rehhagel holte den fast 36-Jährigen zu Werder Bremen. MIt 38 Jahren wurde Burgsmüller deutscher Meister, es war sein erster Titel. Und er trug dazu auf seine besondere Weise bei, mit Toren der Marke "Schlitzohr", mit Spielintelligenz und einem feinen Schuss liebenswürdiger Schnoddrigkeit, die sein Merkmal als Fußballer und Mensch war. Nun ist Manni Burgsmüller in seiner Heimatstadt Essen gestorben.

Dies bestätigte sein ehemaliger Verein Borussia Dortmund am Montagabend via Twitter. Details nannte der Klub nicht. Nach Informationen der Bild-Zeitung sei Burgsmüller bereits am Samstag in seiner Wohnung in Essen eines natürlichen Todes gestorben. "Ein ganz großer Borusse ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Manni Burgsmüller", schrieb der BVB bei Twitter. Dortmunds Manager Michael Zorc sprach von einer "sehr traurigen Nachricht" - er betonte: "Als ich beim BVB als Profi angefangen habe, war Manni Kapitän. Er war ein Super-Typ, der mir auch sehr viel geholfen hat."