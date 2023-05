Kurioser Trend Darum schneiden sich Bundesliga-Stars Löcher in die Stutzen

Sie sehen aus, als wären sie gerade noch einem Raubtier entkommen. Schaut man sich auf den Plätzen der Fußball-Bundesliga oder jeder anderen Liga der Welt um, sieht man es immer häufiger: viele Spieler haben große Löcher in ihren Stutzen. Was man aus dem Amateurfußball kennt, setzt sich auch bei den Profis immer mehr durch – allerdings aus anderen Gründen. Während bei dem einen oder anderen Amateurfußballer die Löcher im Stutzen vor allem aufgrund von Material-Ermüdung zustande kommen, greifen Jude Bellingham, Karim Adeyemi, Leroy Sané und Co. bewusst zu diesem Mittel. Aus einem medizinischen Grund.