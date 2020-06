Lockerungsdebatte in der Corona-Krise : Zur neuen Saison sollen Zuschauer wieder möglich sein

Zuschauer sollen bald auch in Düsseldorf wieder ins Stadion kommen können. Foto: dpa/Sascha Schuermann

Düsseldorf Die Lockerungsdebatte in der Corona-Krise erfasst auch den Fußball. Der Bundesinnenminister hält Spiele vor Publikum in der neuen Saison wieder für denkbar. Die DFL mahnt zur Geschlossenheit. Im Hintergrund werden bereits an Szenarien für die neue Saison gearbeitet.

Zu Beginn dieser Woche haben die 36 Klubs aus der 1. und 2. Liga Post aus Frankfurt bekommen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat in dem Schreiben skizziert, wie sie sich die nächsten Schritte auf dem Weg zu wieder mehr Normalität vorstellt. Der „Kicker“ hatte zuerst darüber berichtet. Liga-Chef Christian Seifert bat die Vereine, „keine konkreten Zahlen oder Zeitpunkte ungeprüft in den Raum zu stellen“. Er befürchte, dass dies erneut eine Debatte über die Sonderrolle des Fußballs in der Corona-Krise auslösen könnte. Dementsprechend ergebnislos blieben Anfragen unserer Redaktion bei Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Fortuna Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann äußerte sich zumindest vorsichtig zur Sache. „Da wir wahrscheinlich erst Mitte September mit der neuen Saison beginnen werden, halte ich es für möglich, dass wir schon die ersten Spiele mit Zuschauern spielen könnten“, sagte er. „Das hängt natürlich stark von der Entwicklung der Virusverbreitung ab.“

Die Politik hatte Signale ausgesendet, dass zur neuen Saison Zuschauer wieder möglich wären. Fraglich ist allerdings noch, in welchem Umfang. Stehplätze würde es nach jetzigem Stand wohl eher nicht geben, doch was geschieht mit Dauerkarteninhabern, wenn nicht alle Zugang bekämen? Hinter den Kulissen wird über solche Fragestellungen an einigen Bundesliga-Standorten derzeit eifrig beraten. Oliver Kahn, Vorstandsmitglied von Rekordmeister Bayern München, hatte unlängst orakelt, „10.000 bis 11.000“ mögliche Zuschauer könnten in der Allianz Arena Platz finden, sollte es zur Öffnung kommen. Teile der organisierten Fanszene halten von solchen Planspielen überhaupt nichts und propagieren: „Alle oder keiner“. Das Fanprojekt Mönchengladbach ist dagegen offen auch für eine schrittweise Öffnung der Stadien.

Zuletzt hatte sich auch Rudi Völler für eine Teil-Öffnung zur neuen Saison ausgesprochen. „Wir müssen schauen“, sagte der Sport-Geschäftsführer Bayer Leverkusen, „was dann eben geht. Klar ist: Die Gesundheit aller steht an oberster Stelle.“ Rückendeckung gibt es von der Politik. „Ich habe schon die Zuversicht im Herzen, dass wir in der neuen Saison nach und nach wieder Publikum zulassen können“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in einem „Funke“-Interview. „Nicht sofort, nicht wie vor dem Corona-Ausbruch, aber mit reduzierten Zuschauerzahlen und so, dass die Abstände zwischen den Stadionbesuchern eingehalten werden.“ Der 70-Jährige macht dem Profifußball und seinen Fans Mut: „Wir werden hier – wie in anderen Bereichen auch – kluge Lösungen finden, bei denen wir Lebensfreude und Infektionsschutz miteinander vereinen.“