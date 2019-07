Eher dramatisch ging es in München zu: Der Brasilianer Breno wurde verdächtigt, seine Villa am 20 September 2011 unter Alkoholeinfluss abgebrannt zu haben. Er wurde zunächst in Untersuchungshaft genommen, wurde aber schließlich gegen eine Kaution von 500.000 Euro freigelassen. Breno wurde am 4.Juli 2012 zu drei Jahren und neun Monaten wegen schwerer Brandstiftung verurteilt und ist seitdem in Haft.