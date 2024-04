Bayer ist Deutscher Meister Leverkusen-Fans stürmen Stadion kurz vor Abpfiff

Kurz vor Ende des Spiels rückten Dutzende Fans an ein Gitter am Stadion-Eingang B1 auf der Ostseite. Sie sangen und feierten das gute Abschneiden ihrer Mannschaft, einige von ihnen rüttelten an einem der Gitter. Gegen 19.13 Uhr begannen erste Fans über eine Absperrung am Eingang B1 zu klettern. Zahlreiche Leverkusen-Anhänger ohne Ticket gelangten auf diese Weise ins Stadion. Für einige Sekunden gelang es den Fans offenbar sogar, eines der Tore zu öffnen. Es dauerte einige Minuten, bis die Polizei die Lage in den Griff bekam und das Areal abriegelte. Doch der Erfolg der Einsatzkräfte war nur von kurzer Dauer. Ab 19.27 Uhr überwanden zahlreiche Fans ein anderes Gitter, nur einige Meter entfernt. Sicherheitskräfte versuchten dabei vergebens, die Feiernden zurückzudrängen.