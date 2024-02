Legendäre Bundesliga-Trainer Diese besondere Typen am Spielfeldrand prägen die Bundesliga

Zurzeit trösten Christian Streich (SC Freiburg) und Frank Schmidt (1. FC Heidenheim) über die in Sprache und Auftreten so austauschbaren, glattgebügelten Mode-Fußballlehrer hinweg. Streich, indem er das schöne badische Gesetz befolgt, nach dem seine Landsleute alles können, nur kein (Hoch-) Deutsch und trotzdem eindrucksvoll über alle wesentlichen Themen von gesellschaftlicher Verrohung über Krieg, Frieden, Klimaschutz und Gier bis zu hemmungslosem Kapitalismus im Profisport spricht. Schmidt, indem er so tut, als sei sein Klub immer noch der kleine Amateurverein, den er 2007 übernommen hat. Er freut sich, wenn er unterschätzt wird, er begibt sich liebend gern in die Rolle des ganz kleinen Mannes, und dann lächelt er ziemlich schlau. Und das ist er auch.