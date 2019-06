Transfers und Gerüchte : Trossard nicht zu Borussia

Durm will zurück in die Bundesliga



Ex-Nationalspieler Erik Durm will nach einem England-Abenteuer bei Huddersfield Town wieder in Deutschland Fußball spielen. "Ich will zurück in die Heimat, in die Bundesliga", sagte Durm, 2014 in Brasilien Weltmeister ohne Einsatz, dem kicker. Er könne sich auch Spanien oder Italien vorstellen, aber: "Priorität hat die Bundesliga." (sid)