Laut Kicker Diese Fußballlegende soll neuer Union-Trainer werden

Die spanische Fußball-Legende Raul ist offenbar ein ganz heißer Trainerkandidat beim strauchelnden Bundesligisten Union Berlin. Dies berichtete das Fachmagazin kicker am Samstagabend. Demnach wollen die Eisernen am Sonntag den langfristigen Nachfolger des am 15. November entlassenen Urs Fischer bekannt geben. Und es „verdichten sich die Gerüchte“, dass es sich um Raul handele, so das Fachmagazin weiter.