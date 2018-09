Lage der Bundesliga: Alle sollten etwas abkühlen - ein Kommentar

Kommentar zur Bundesliga : Alle sollten etwas abkühlen

Niko Kovac grüßt mit seinen Bayern von der Spitze. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düsseldorf An der Spitze der Liga steht wieder einmal der FC Bayern. Im Grunde ist in der Liga damit alles wie immer. Nur Schalke und Bayer Leverkusen hinken den Ansprüchen noch hinterher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Gianni Costa Von Gianni Costa Ressortleitung Sport Autorendetails aufklappen Gianni Costa (gic) ist Sportchef bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Es ist erst der dritte (!) Spieltag in der Fußball-Bundesliga und schon sind alle Handlungsbeteiligten schrecklich aufgeregt. Dabei ist doch vieles so wie immer. Der FC Bayern München thront an der Spitze, dahinter schart sich in Demut vereint die Konkurrenz. Zugegen, ein paar Vereine ziehen in diesen Tagen mit noch einer Portion mehr Zurückhaltung durchs Land. Beim FC Schalke 04 wollte man nach der Vize-Meisterschaft in der vergangenen Spielzeit nun einen Schritt nach vorne machen. Damit hat man vermutlich nicht ernsthaft gemeint, die Bayern herauszufordern, sondern wollte den eigen Spielstil festigen. Davon ist indes bisher noch nicht so viel zu erkennen. Die Königsblauen haben noch erschreckend große Schwierigkeiten, die Laufwege der Arbeitskollegen zu verinnerlichen. Kann man aber (zeitnah) lernen.

In Mönchengladbach sieht vieles schon überraschend leicht aus. Die ersten Minuten gegen die Knappen haben schon erste wieder in Erinnerung schwelgen lassen an Borussia Barcelona. Zur allgemeinen Beruhigung: bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Immerhin hat Borussias Manager Max Eberl alles richtig gemacht, als er immer wieder die weitere Zusammenarbeit mit Trainer Dieter Hecking verteidigt hat. Im Umfeld der Borussia ist der Mann aus Castrop-Rauxel einigen offenbar nicht „aufregend“ genug. Hecking tut gut daran, nichts an seiner „Verpackung“ zu ändern, sondern sich auf seine „Inhalte“ zu konzentrieren.

In Leverkusen ist einmal mehr zu bestaunen, wie blauäugig im Fußball mitunter ans Werk gegangen wird. Heiko Herrlich ist ein total symphatischer Typ. Im Verein hat er allerdings vor geraumer Zeit schon an Rückhalt verloren. Warum, wieso, weshalb - schwer aufzuschlüsseln. Jedenfalls ist er bereits nach dem dritten Spieltag mächtig angezählt. Arbeitskollege Kollege Hecking hat vollkommen Recht, wenn er Spekulationen über eine Entlassung als erbärmlich bezeichnet. Einmal mehr ist in der Sommerpause bei einem Klub verpasst worden, sich klar zu positionieren. Anders ist jedenfalls nicht erklärbar, warum in einer so frühen Phase der Saison alle zusammen entwickelten Pläne wertlos sein sollten.