„Laberladen“ : Fan-Vertreter kritisieren Fußball-Taskforce scharf

Frankfurt Die „Taskforce Zukunft Profifußball“ muss für ihre gerade erst vorgestellten Ergebnisse heftige Kritik einstecken. Das Bündnis ProFans vermisst „mutige Schritte“ und „den Willen für eine wirkliche Kursänderung“.

Das Bündnis ProFans hat die Ergebnisse der "Taskforce Zukunft Profifußball" harsch kritisiert. "Das ist kein Ergebnis einer wirklichen Taskforce, die schnell und entschlossen das Ruder in die richtige Richtung bringt, sondern es ist der Kompromiss eines Laberladens, wo keiner dem anderen wehtun will", sagte Bündnismitglied Jörn Brauer. Am Mittwoch hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) gut drei Monate nach Gründung des Gremiums den Abschlussbericht vorgestellt.