Kurz nach Bayern-Aus Nagelsmann laut Medien Kandidat beim FC Chelsea

Chelsea, der Klub von Nationalspieler Kai Havertz, hatte am Tag nach der ernüchternden 0:2-Heimpleite gegen Aston Villa die Trennung von Potter vollzogen. Der 47-Jährige hatte erst vor knapp sieben Monaten die Nachfolge von Thomas Tuchel übernommen, der inzwischen beim deutschen Rekordmeister in München unter Vertrag steht. Als Interimslösung präsentierte der zweimalige Champions-League-Sieger am Sonntag den bisherigen Assistenten Bruno Saltor.