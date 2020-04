Bemühen des Fußballs um Geisterspiele : Krisen-PR-Experte hält DFL-Strategie für gefährlich

Düsseldorf Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) betreibt im Verborgenen bei der Politik Lobbyarbeit für den Betrieb von Geisterspielen ab Mai, gibt sich öffentlich aber demütig und bescheiden. Dieses Vorgehen könne nach hinten losgehen, sagt der Düsseldorfer Kommunikationsexperte Bodo Kirf.

Aus Sicht des Düsseldorfer Kommunikationsexperten Bodo Kirf betreibt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mit der Strategie, mit der sie die Politik zur Erlaubnis von Geisterpielen ab Mai bewegen will, ein gefährliches Spiel. „Es gibt in der Krisenkommunikation einen ehernen Grundsatz: Jedwede Kommunikation muss glaubwürdig und vertrauensvoll sein. Für die DFL bedeutet ihr derzeitiges Vorgehen daher ein Vabanque-Spiel“, sagte Kirf, geschäftsführender Gesellschafter von DJM Communication, unserer Redaktion. Die DFL selbst könne derzeit gar nicht einschätzen, wie die Öffentlichkeit auf Geisterspiele als prognostizierte „neue Normalität“ reagieren werde, sagte Kirf weiter. Die DFL bemüht sich hinter den Kulissen bei der Politik um ein Beenden der Saison in Form von Geisterspielen, verzichtet diesbezüglich aber auf öffentliche Forderungen.