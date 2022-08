Transferfenster muss früher enden : Darum ist der Modeste-Transfer beispielhaft für den Betrug am Fan

Meinung Düsseldorf Kölns Stürmerstar Anthony Modeste wechselt nach Saisonbeginn zum BVB. Die aktuelle Transferregelung macht es möglich. Doch sie ist untragbar. Fans, gerade Dauerkarteninhaber, müssen am 1. Spieltag wissen, worauf sie sich einlassen. Alles andere ist mindestens Produktenttäuschung.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Sky-Abonnement abgeschlossen, weil Sie die Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga sehen wollen. Und nach dem ersten Spieltag teilte Sky Ihnen mit: „Wir haben die Bundesligarechte an Dazn verkauft. Es war für alle Seiten eine gute Lösung. Aber wir haben ja noch Tennis. Weiter also viel Spaß mit Ihrem 24-Monate-Abo!“ Nett formuliert würde man das Produktenttäuschung nennen, nicht so nett formuliert noch ganz anders.

Wie der oben genannte Sky-Kunde müssen sich seit diesem Wochenende Fans des 1. FC Köln fühlen, nachdem bekannt wurde, dass der Verein Stürmer Anthony Modeste an Borussia Dortmund verkauft. Es wirkt wie Betrug am Fan, am Kunden. Vor allem an den Dauerkartenbesitzern.