Ausnahe von 50+1-Regel : Kind lässt Antrag ruhen

Hannover Der Ausnahmeantrag von Hannover 96 und Martin Kind zur 50+1-Regel geht in eine neue Runde. Der Club will erst Gespräche mit dem Mutterverein führen, bevor das Verfahren wieder aufgenommen werden soll.

Hannover 96 und sein Hauptgesellschafter Martin Kind lassen ihren Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel ruhen, haben aber ein Scheitern des Antrags dementiert. Der Fußball-Bundesligist begründete die Ruhelegung in einer Mitteilung vom Mittwoch aufgrund von „vertraulichen und vertrauensvollen Gesprächen“, die derzeit zwischen der Profigesellschaft Hannover 96 GmbH und Co. KGaA um Geschäftsführer Kind sowie dem Stammverein Hannover 96 e.V. über den Ausnahmeantrag stattfinden. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

Über den Inhalt der Gespräche haben beide Parteien „Stillschweigen vereinbart“. Allerdings dementierte Hannover 96 deutlich, dass der Antrag Kinds, der sich derzeit vor dem Schiedsgericht der Lizenzligen befindet, vor dem Aus stehen würde. „Dem widersprechen wir vollumfänglich“, teilte der Club mit. Vielmehr kündigte 96 im Falle eines Scheitern der Gespräche mit dem e.V. an, dass das Verfahren „unmittelbar fortgesetzt“ werden kann.

Die nur in Deutschland gültige 50+1-Regel soll den Einfluss externer Investoren im Profifußball begrenzen. Sie stellt sicher, dass Vereine auch dann die Entscheidungsgewalt über ihre Profiabteilungen behalten, wenn sie diese in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert haben. Kind, die Profigesellschaft Hannover 96 GmbH und Co. KGaA und der Stammverein Hannover 96 e.V. stellten 2017 den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung, wie sie bereits der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim besitzen. Das Ziel: Kind und seine Mitgesellschafter wollen den Profibetrieb komplett übernehmen dürfen, ohne dass der eingetragene Verein noch ein Mitspracherecht besitzt.