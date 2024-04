Keine Entschuldigung Hoeneß steht zu Kritik an Bayern-Coach Tuchel

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wundert sich über die Kritik von Hoeneß an Tuchel. Gerade in der aktuellen Phase überrasche ihn die Attacke, denn was er so höre, stimme die Chemie „zwischen Trainer und Spielern“, sagte der 63-Jährige am Montag bei einem Sponsorentermin (Interwetten) in München. „Man hat sich lieb. Das war ja nicht das ganze Jahr so. Und dann kam eben die Aussage von Uli - für viele verwunderlich.“