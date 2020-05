Nur fünf Heimsiege in 27 Spielen : Kein Heimvorteil bei Geisterspielen mehr?

Nur fünf Heimsiege in 27 Spielen

München 27 Spiele seit dem Restart, nur fünfmal gewann der Gastgeber: Ohne Zuschauer scheint der Heimvorteil in der Fußball-Bundesliga dahin. Dem stehen zwölf Auswärtssiege seit der Corona-Pause gegenüber.

Borussia Dortmund ohne die berühmt-berüchtigte Gelbe Wand? "Für uns ist es definitiv ein Nachteil, ohne Zuschauer zu Hause zu spielen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Auf die legendäre Südtribüne zu kicken, "löst bei uns was aus, und es löst auch beim Gegner etwas aus. Das fehlt."

Nach drei Geisterspieltagen im Oberhaus mit nur fünf Heimsiegen in 27 Begegnungen (zwölf Auswärtssiege) scheint klar: Corona hat den Heimvorteil gekillt. Zumal zwei dieser Siege gegen ein desolates Schalke 04 errungen wurden und einer auf das Konto von Branchenprimus Bayern München geht. Lag die Heimsieg-Quote in den beiden vergangenen Spielzeiten noch bei jeweils rund 45 Prozent, sind es jetzt nur noch 18,5.

"Der Heimvorteil hat Husten", schrieb die Zeit, und Leverkusens Coach Peter Bosz meinte: "Ich glaube nicht, dass das Zufall ist." Das Publikum helfe dem Gastgeber "immer", ergänzte er, "und wenn wir dann als Auswärtsteam ohne Publikum spielen, ist das natürlich einfacher." Bosz weiß, wovon er spricht: Bayer gewann in Bremen (4:1) und Mönchengladbach (3:1), verlor aber zu Hause gegen Wolfsburg (1:4).

Auch die Studie einer Forschergruppe um den Wirtschaftsprofessor James Reade von der Uni im englischen Reading scheint die These vom verlorenen Heimvorteil zu stützen. Sein Team wertete die Ergebnisse von 192 Geisterspielen in Europa seit 2002 aus - nur bei 36 Prozent gewannen die Hausherren, mit Publikum seien es historisch betrachtet 46. In 34 Prozent der Fälle gab es Auswärtssiege, normal seien 26.