Spiel eins nach Tuchel-Entscheidung Doppelpacker Kane schießt Bayern zum Sieg über Leipzig

Für den zwölften Meistertitel in Folge dürfte die von Torjäger Kane (56., 90.+1) herbeigeführte Wende aber zu spät kommen, Benjamin Sesko (70.) hatte für Leipzig ausgeglichen. Leverkusen führt die Tabelle weiter mit acht Punkten an, noch nie hat eine Mannschaft einen derart großen Rückstand so spät in der Saison noch aufgeholt. Zumal die Münchner am Samstag wahrlich keine meisterliche Darbietung boten.