Spieler: Julian Draxler



Verein: FC Schalke 04



Spiel: 2:0-Sieg beim FC St. Pauli am 1. April 2011 (Tor zum 2:0)



Alter: 17 Jahre und 193 Tage



Besonderes Vorkommnis: Das Spiel wurde in der 87. Minute abgebrochen, als Schiedsrichterassistent Thorsten Schiffner von einem vollen Bierbecher am Kopf getroffen wurde.