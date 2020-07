„Mache Pause“ : Jörg Wontorra hört bei Sky auf

München Jörg Wontorra beendet seine Zusammenarbeit mit dem Pay-TV-Sender Sky. „Nach intensiven Gesprächen mit meiner Familie sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass ich erst einmal wieder ein bisschen Pause machen werde“, sagte der Moderator.

„Ich höre auf und werde in Ruhe schauen, ob ich überhaupt noch einmal etwas machen möchte oder die TV-Karriere auslaufen lasse“, sagte er der Sport Bild.

Am 30. Juni war Wontorras Vertrag bei Sky ausgelaufen, drei Jahre war für den Abokanal tätig gewesen. Einen kompletten Schlussstrich will der ehemalige ARD-Reporter, der auch jahrelang den Fußball-Talk "Doppelpass" bei Sport1 moderiert hatte, nicht ziehen. "Vielleicht habe ich plötzlich in sechs Monaten noch eine tolle Idee. Es gab ja schon einmal den Fall, nachdem ich 2015 beim Doppelpass aufgehört hatte, dass mich noch einmal die Lust gepackt hat. Ich bin offen für alles", äußerte Wontorra.