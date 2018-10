Jahresbericht der Polizei zur Saison 2017/18: Mehr als 1200 Verletzte durch Gewalt beim Fußball

Duisburg Die Zahl der erfassten Straftaten im Umfeld von Fußballspielen ist in der vergangenen Saison um 13 Prozent gesunken. Das liegt aber nicht etwa daran, dass es weniger gewaltbereite Fans gibt. Die Polizei ist vielmehr besorgt über die Entwicklung in der Fanszene.

Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen bleibt ein ernstzunehmendes Problem. Das geht aus dem Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) hervor. So ist die Zahl der verletzten Personen in der Saison 2017/2018 mit 1213 fast so hoch wie im Vorjahr (1226). „Jeder Verletzte ist für uns einer zu viel. Gewalt bei Fußballspielen ist weiterhin ein Problem“, sagte ZIS-Leiterin Heike Schultz am Montag in Duisburg.