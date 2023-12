Investoren-Einstieg möglich Das sagt das Fan-Bündnis zum DFL-Beschluss

Die beiden DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel betonten bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Versammlung, auch die Stimmung in der Fanszene berücksichtigt zu haben. „Wir haben es uns in den letzten Wochen sehr genau angeguckt und zu Herzen genommen und in dem Antrag entsprechend reflektiert“, sagte Merkel. Lenz betonte, die DFL-Führung werde auch deswegen „verantwortungsvoll und sehr klar innerhalb der roten Linien agieren“.