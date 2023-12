Investoren-Deal vor heißer Phase Fragezeichen werden nicht kleiner

Am deutlichsten positioniert sich das Fanbündnis Unsere Kurve. Die Gruppierung hält die Abstimmung vom 11. Dezember für ungültig und fordert ein neues Votum. „Das Zustandekommen des Beschlusses erschüttert den deutschen Fußball in seinen Grundfesten, der 50+1-Regel“, so die Vereinigung: „Allem Anschein nach kamen die benötigten Stimmen nur zusammen, weil Martin Kind entgegen der verbindlichen Weisung des Muttervereins dafür gestimmt hat.“ Es gebe deshalb nur „eine korrekte“ Option: „Eine Wiederholung der Abstimmung, und zwar nicht mehr geheim.“