Investoren bei der DFL Proteste am Spieltag, BVB-Fanabteilung lädt zur Podiumsdiskussion

In der Bundesliga hatten auch am 30. Spieltag Teile der Fans gegen die Pläne der DFL demonstriert. In mehreren Stadien waren am Samstagnachmittag entsprechende Banner zu sehen. „Schluss mit dem Vermarktungswahn“, war beim Spiel des 1. FC Union Berlin gegen Bayern Leverkusen zu lesen. Der geplante Investoreneinstieg bei einem Tochterunternehmen der Dachorganisation der 36 Profi-Clubs war in den vergangenen Wochen immer wieder teils kontrovers diskutiert worden.