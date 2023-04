Internationaler Machtwechsel Neuendorf und Watzke übernehmen in den mächtigen Gremien

Zuletzt hatte der DFB-Präsident mit der verweigerten Gefolgschaft für Fifa-Boss Gianni Infantino international sein Profil geschärft. Er wolle in seinem neuen Amt „den Finger immer wieder in die Wunder legen“, kündigte Neuendorf im Januar an: „Es wird darauf ankommen, dass wir als Europäer Allianzen bilden. Dass wir bestimmte Vorgänge in der Fifa kritischer hinterfragen, unsere eigenen Interessen zum Ausdruck bringen, in dem wir Anträge stellen und eigene Initiativen lostreten.“