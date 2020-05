Internationale Sportligen schauen auf Deutschland : „Scheitert die Bundesliga, scheitern auch wir“

Jürgen Klopp führt mit dem FC Liverpool die Premier League an. Foto: dpa/Martin Rickett

Düsseldorf Nicht nur in Deutschland wartet die Fußball-Öffentlichkeit gebannt darauf, ob die Bundesliga im Mai wieder spielen darf. Auch andere große Sportligen schauen mit großem Interesse auf den Präzedenzfall DFL. Wir haben uns unter Reportern umgehört.

Ganz Fußball-Deutschland wartet auf eine Entscheidung. Die Entscheidung darüber, ob die Bundesliga im Mai ihren Spielbetrieb in Form von Geisterspielen wieder aufnehmen darf. Am Mittwoch wird die offizielle Verlautbarung der Politik in Berlin erwartet. Doch das Interesse, wie es mit der deutschen Liga weitergeht, macht nicht an den Landesgrenzen Halt. Auch andere große Sportligen erhoffen sich von einem positiven Votum Rückenwind für eigene Pläne zum Neustart.

Wir haben Reporter gefragt, die die englische Premier League, die spanische Primera División und die US-Football-Liga NFL betreuen, wie genau diese Ligen auf das Beispiel Bundesliga schauen. Hier sind ihre Einschätzungen.

Javier Cáceres, Spanien-Experte der „Süddeutschen Zeitung“:

„Die großen Ligen tauschen sich auch untereinander aus, das weiß ich. Und so guckt Spanien derzeit genau hin, was in Deutschland passiert. Jetzt, in diesen Tagen, wo eine Entscheidung in puncto Bundesliga kurz bevorsteht, ist das Interesse noch einmal größer – bis in Nuancen hinein. In der Primera División herrscht die Überzeugung vor: Nur, wenn es der Bundesliga gelingt, wieder spielen zu dürfen, werden auch wir bald wieder spielen dürfen. Scheitert die Bundesliga, scheitern auch wir.“

Jack Pitt-Brooke, Premier-League-Reporter des Sportportals „The Athletic“:

„Die Premier League guckt sich genau an, ob das deutsche Beispiel funktioniert. Deutschland gilt ja als das Land, das mit seinen Plänen für einen Liga-Neustart am weitesten ist, insofern wartet hier auf der Insel jeder gebannt, ob es klappt. Die Premier League will die Saison mit allen Mitteln zu Ende bringen. Deswegen arbeiten die Verantwortlichen auch an einem Plan, ihre Liga im Juni und Juli weiterspielen zu lassen. Und die Premier League weiß, dass das Corona-Testing der Spieler dafür perfekt laufen muss, weil aus ihrer Sicht ein positiver Test alle Planungen zunichtemachen würde. Also wünschen sich alle sehr, dass es in Deutschland klappt.“

Adrian Franke, NFL-Ressortleiter bei „spox“ und NFL-Kommentator bei „Dazn“:

„Ich gehe fest davon aus, dass die NFL das ganz genau beobachtet. Die NFL hat unter den großen Sportligen innerhalb dieser Krise aber einen großen Vorteil: Die Pandemie und alles was damit aus Sicht der Sportwelt zusammenhängt, betrifft den Rahmenkalender bisher nur minimal. Die Liga ist, was die Offseason und die Ausrichtung auf die kommende Saison angeht, im Zeitplan. Ab jetzt werden die Einschränkungen dann aber konkreter. Da reden wir aber immer noch davon, dass beispielsweise Teile der Saisonvorbereitung eben ausfallen oder auf virtueller Basis erfolgen – kein Vergleich mit den Problemen der Fußball-Ligen in Europa, oder auch der anderen großen US-Sport-Ligen.

Und die Planungen gehen vorerst auch weiter: Diese Woche soll der Spielplan für die Saison 2020 verkündet werden, der Plan ist und bleibt, dass es am 10. September losgeht. Die NFL ließ aber auch schon durchblicken, dass man sich auf eventuelle Anpassungen vorbereitet – die dürften im Spielplan also eingebaut sein. Spekuliert wird, dass notfalls eine verkürzte Saison mit verspätetem Start möglich ist. Die traditionellen internationalen Spiele unter anderem in London wurden schon gestrichen, und natürlich sind auch Geisterspiele ein Thema.

Aber der zentrale Punkt ist: Die NFL hat, gerade im Vergleich zu etwa der Bundesliga mit ihrer für sich betrachtet prekären Situation Zeit. Zeit, um verschiedene Strategien auszuarbeiten, Zeit um vorbereitet zu sein, sollte etwa im Herbst eine erneute Welle losrollen. Und eben Zeit, um zu beobachten und zu lernen.

Insofern bin ich mir sicher: Man wird mögliche Maßnahmen und deren (Miss-)Erfolg hierzulande genau beobachten, genau wie bei anderen Ligen und Sportarten, wenn die über die nächsten Wochen und Monate einen Versuch starten, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen.“

(klü)