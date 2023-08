Im Nachwuchsfußball soll sich einiges ändern Warum sich Kritiker der DFB-Reform als uninformiert entlarven

Dass der DFB sich reformieren will, ist nichts Neues. Gebetsmühlenartig wird es betont. Und immer häufiger. Vor allem nach dem Gruppenaus der Herren bei der WM in Katar, der U21 in Rumänen und Georgien sowie zuletzt auch der Frauen in Australien und Neuseeland. Es muss etwas passieren. Darin sind sich alle irgendwie einig.