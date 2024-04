Horrorszenario soll verhindert werden Der Milliardenpoker um die TV-Rechte beginnt

„Die DFL geht selbstbewusst in die Ausschreibung“ - so lautet der Stehsatz, den die Bosse um die beiden Geschäftsführer Steffen Merkel und Marc Lenz seit Wochen unermüdlich verbreiten. Was der zur Schau gestellte Optimismus am Ende wert sein, weiß das halbe Dutzend aus der Chefetage, das am Montag in sein vorübergehendes Domizil einziehen wird, als erstes. Gehofft und gebangt wird aber vor allem bei den Klubs, schließlich stellen die Erlöse ihre mit Abstand wichtigste Einnahmequelle dar.