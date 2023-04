2:1 in Bremen Hoffenheim landet Big Point im Abstiegskampf

Nach dem Schreckmoment in der Schlusssekunde schrie Pellegrino Matarazzo seine Freude in den Abendhimmel. Der Trainer der TSG Hoffenheim war nach dem 2:1 (0:0) bei Werder Bremen überglücklich und feierte mit seinen Spielern vor der Fankurve. Nach einem Handspiel des TSG-Abwehrspielers Ozan Kabak in der Nachspielzeit hatte Schiedsrichter Sascha Stegemann schon auf Elfmeter entschieden, erst nach Ansicht der Videobilder wurde klar, dass der Bremer Mitchell Weiser zuvor im Abseits gestanden hatte.