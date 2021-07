Überschwemmungen in NRW : BVB und Gladbach planen jeweils Benefizspiel zugunsten der Hochwasser-Opfer

Dortmund In Nordrhein-Westfalend und Rheinland-Pfalz haben Überschwemmungen für Chaos und Zerstörung gesorgt. Borussia Dortmund möchte nun helfen, genauso wie Borussia Mönchengladbach.

Nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund finanzielle Hilfe für die Opfer angekündigt. „Auch der BVB wird seinen Teil dazu beitragen, um den Betroffenen zu helfen und die Einnahmen eines Benefizspiels, das wir möglichst in Hagen bestreiten möchten, den Opfern zukommen lassen“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (62) am Donnerstagabend in einer Vereinsmitteilung. Die entsprechenden Gespräche sollen in den kommenden Tagen aufgenommen werden.