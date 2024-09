Hand Gottes, Möllers Schutzschwalbe, Wembley Diese Fehlentscheidungen hätte der Videobeweis verhindert

Ein folgenschweres Foulspiel ereignete sich im Viertelfinale der WM 2014 in Brasilien. Im Spiel zwischen Gastgeber Brasilien und Kolumbien erhielt Kolumbien in der 87. Minute eine Ecke. Der Ball wurde per Kopf geklärt und Brasilien-Superstar Neymar setzte zum Konter an. Doch dann rauschte von hinten Kolumbiens Camilo Zuniga an und sprang dem damals 22-Jährigen mit dem Knie in den Rücken. Neymar sackte unter lauten Schreien zusammen und musste vom Platz getragen werden. Zuniga hingegen sah nicht einmal Gelb.