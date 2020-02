2:0 gegen Karlsruher SC : HSV feiert Heimsieg bei Pyro-Premiere

Hamburg Aufstiegskandidat Hamburger SV bleibt im neuen Jahr unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking bezwang am 21. Spieltag den Karlsruher SC mit 2:0. Vor der Partie wurde erstmals kontrolliert Pyrotechnik gezündet.

Der Hamburger SV ist dank Doppelpacker Lukas Hinterseer zumindest für 24 Stunden an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking setzte sich am 21. Spieltag gegen den Karlsruher SC 2:0 (0:0) durch und zog nach dem dritten Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause mit nun 40 Punkten an Arminia Bielefeld (38) vorbei, das allerdings am Sonntag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg kontern kann.