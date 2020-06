Peter Tschentscher : Hamburgs Bürgermeister hält Bundesliga mit Zuschauern für „denkbar“

Hamburg Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hält Spiele in der Fußball-Bundesliga mit Zuschauern durchaus für möglich. Welche Bedingungen dafür seiner Einschätzung nach erfüllt werden müssten.

„Es ist denkbar, dass man auch Sport-Großveranstaltungen organisiert[..]“, sagte er der „Bild“. Es müsse aber weiterhin möglich sein Kontakt zu vermeiden, eventuell nachzuverfolgen und die Infektionsgefahr für die Spieler gering zu halten, so Tschentscher. Im Hinblick auf Veranstaltungen in Hamburg sagte er: „Die Elbphilharmonie in Hamburg hat über 2000 Plätze, dort kann man Personen und Sitzplatz scharf organisieren. Wer wo sitzt und wie da die Abstände sind.“