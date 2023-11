„Habe noch Bock“ Schiedsrichter Brych stellt bald einen neuen Rekord auf

An seinen ersten Bundesliga-Einsatz am 28. August 2004 denkt Brych noch heute zurück. Im Berliner Olympiastadion trafen am 3. Spieltag Hertha BSC und der FSV Mainz 05 vor 39.302 Zuschauern aufeinander. Größen wie Fredi Bobic, Pal Dardai, Niko Kovac und Marco Rose standen beim 1:1 auf dem Platz, auf der Mainzer Trainerbank saß Jürgen Klopp.