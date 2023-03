Großrazzia Durchsuchungsaktion nach Angriff auf Schalke-Fans

Nach dem brutalen Angriff auf Anhänger des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat die Polizei eine Razzia in mehreren NRW-Städten gestartet. Eines der durchsuchten Objekte sei das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Gelsenkirchen am Donnerstag auf Anfrage. Neben Essen, Dortmund und Gelsenkirchen fanden diese Polizeieinsätze auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen und Bottrop statt. Insgesamt seien laut Bildzeitung 20 Wohnungen durchsucht worden.