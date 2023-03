Altersdiskriminierung Gräfe geht im Prozess gegen DFB in Berufung

Der DFB hielt sich bislang bedeckt, ob auch er von seiner Seite den Gang vor das Oberlandesgericht anstrebt. Gräfe musste trotz einer Protestwelle aus der Bundesliga seine Karriere als Schiedsrichter am Ende der Saison 2020/2021 nach 289 Einsätzen im Oberhaus mit 47 Jahren beenden. Auch in den Jahrzehnten zuvor hatte kein Referee länger in der Bundesliga gepfiffen. Der Rechtsspruch des Landgerichts gilt in Sachen Altersgrenze nun als Grundsatzurteil für die Zukunft.