Sommermärchen-Prozess Hoeneß scherzt über Leverkusen-Titel im Zeugenstand

Als Hoeneß über lukrative Testspiele des FC Bayern Anfang der 2000er sprach und betonte, dass der Klub diese aufgrund der finanziellen Entwicklungen heute in dieser Weise nicht mehr machen würde, fiel ihm Distler ins Wort. „Mir lag gerade auf der Zunge, dass die Einnahmen in diesem Jahr vielleicht etwas niedriger sind. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema“, sagte sie mit einem Augenzwinkern angesichts der sportlichen Situation bei den Bayern in dieser Saison.