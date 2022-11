Im Juni 2011 kehrt Hans Meyer zurück - als Präsidiumsmitglied. Nach der Relegations-Rettung will sich Borussia in der Spitze sportlich breiter aufstellen. „Fußball ist unser Kerngeschäft, deshalb ist uns sportliche Kompetenz im Präsidium wichtig. Wir haben mit der Einbindung von Rainer Bonhof im Februar 2009 einen wichtigen Schritt gemacht und sehen in der Berufung von Hans Meyer ins Präsidium eine logische Weiterentwicklung", sagt Präsident Rolf Königs.