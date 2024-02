Scheitert jetzt auch die DFL? Warum der geplatzte Investoren-Deal kein Grund zum Jubeln ist

Die Meldung kam mit Wucht: Die DFL stoppt sofort ihre Bestrebungen, Anteile an einen Investor zu verkaufen. Keine weiteren Verhandlungen, keine neue Abstimmung. „Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich“, erklärte Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke am Mittwoch in einer offiziellen DFL-Mitteilung und meinte vor allem die intensiven Fanproteste, die einen regulären Spielbetrieb zuletzt beinahe verunmöglichten. „Ein guter Tag für Deutschlands Fußball-Fans“, kommentierte Thomas Kessen vom Fan-Verband „Unsere Kurve“ triumphierend. Beide Statements kam circa so überraschend wie der nächste Bundesliga-Spieltag.