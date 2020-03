Kostenpflichtiger Inhalt: Auswirkung der leeren Zuschauerränge : Geisterspiel ist Nachteil für das Heimteam

Leere Ränge kennen die Spieler im Borussia-Park sonst nur von Trainingseinheiten. Foto: Dirk Paeffgen

Mönchengladbach/Düsseldorf In der Fußball-Bundesliga sieht es so aus, als würden viele Partien in den kommenden Wochen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen – darunter das Derby zwischen Gladbach und Köln. Wie verändern leere Ränge das Spiel?