Geisterspiel-Comeback : Bundesliga vor dem Aufbruch in die Ungewissheit

Berlin Erstmals seit Wochen finden wieder alle neun Bundesliga-Partien ohne Zuschauer statt. Der deutsche Fußball steht in Zeiten des gesellschaftlichen Lockdowns vor der Ungewissheit.

Passend zum Grusel-Feiertag Halloween schlägt in der Fußball- Bundesliga wieder die Stunde der Geisterspiele. Neun Partien, alle ohne Zuschauer - der Horror für Fans und auch Vereine. Das liebgewonnene Stück Normalität in den Stadien fällt den steigenden Infektionszahlen erneut vollständig zum Opfer. Und die Klubs zittern um das liebe Geld, weil niemand weiß, ob der Lockdown im Dezember endet.

Kurzarbeit in manchen Verwaltungsbereichen wie Fanbetreuung, Buchhaltung, Medien oder Sicherheit werde dann erneut "ernsthaft in Erwägung zu ziehen" sein, sagte er weiter. Dass dieses Szenario nicht unmöglich ist, bekräftigte Sportmediziner Prof. Dr. Wilhelm Bloch, Leiter der Abteilung für molekulare und zelluläre Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln. "Ich glaube, wir werden den ganzen Winter damit zu tun haben. Bis ins Frühjahr und den Sommer hinein", sagte er dem SID.

Und Klubs wie Vize-Meister Borussia Dortmund schwer verärgerte. Es sei "schwierig zu akzeptieren, dass Fakten nicht zählen", schrieb der BVB in einer Mitteilung. Der Profifußball sei "nachweislich kein Treiber der Pandemie", hieß es weiter. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass es dem Profifußball wesentlich besser geht als vielen anderen Sportarten wie Handball, Basketball oder Eishockey, die in größerem Maße von Ticketeinnahmen abhängig sind.

Die TV-Erlöse dürften die Bundesliga noch etwas über Wasser halten. "Es tut uns weh, aber wir sind absolut nicht bedroht", sagte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl. Sein Team erhält zudem reichlich Geld durch die Teilnahme an der Champions League, so ebenfalls Bayern München, der BVB und RB Leipzig. Hört man aber auch in die kleineren Klubs hinein, ist nicht in erster Linie Existenzangst zu vernehmen.