Rivalität kennt keine Grenzen : Fan weigert sich in Quiz-Show „1. FC Köln“ zu sagen

Düsseldorf Den Namen des ärgsten Rivalen aussprechen? Für viele Fans kommt das nicht in Frage. Ein vermeintlicher Borussia-Anhänger hat bewiesen, dass man seine Prinzipien selbst in einer Quizshow nicht über Bord wirft - auch nicht für Geld.

Die Rivalität geht mitunter sogar so weit, dass viele Anhänger des einen Klubs den Namen des anderen nicht einmal aussprechen wollen. In Fankreisen wird das Revierderby Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 so auch zum Duell „Lüdenscheid-Nord“ (BVB) gegen „Herne-West“ (Schalke 04). Und auch den Fans von Borussia Mönchengladbacher kommt der Name des 1. FC Köln nur schwer über die Lippen. Zu groß ist die Abneigung.