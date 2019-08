Rheinischer Fußballgipfel bei der RP : Funkel glaubt, er wird in der Liga nicht die Rote Karte sehen

Funkel glaubt, er wird in der Liga nicht die Rote Karte sehen

Liveblog Düsseldorf Beim Rheinischen Fußballgipfel 2019 diskutieren RP-Redakteure mit Vertretern von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln über die neue Saison. Max Eberl, Friedhelm Funkel, Simon Rolfes und Armin Veh stellen sich auch den Fragen der Leser.

Welche Ziele hat Borussia Mönchengladbach mit dem neuen Trainer? Wo steht die Fortuna? Was erhofft sich Bayer 04 in der Champions League? Und welche Ambitionen hat Bundesliga-Aufsteiger Köln? In unserem Liveblog halten wir Sie über den Rheinischen Fußballgipfel bei der Rheinischen Post auf dem Laufenden. Bei Facebook können Sie die Diskussion zudem live im Video verfolgen.