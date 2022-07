Preiserhöhung bei Dazn : Warum Live-Fußball ein teures Vergnügen ist

Düsseldorf Der Internet-Sportsender Dazn erhöht nun auch die Preise für seine Altkunden. Der Frust ist groß. Wer Fußball und andere Sportarten live sehen möchte, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Für viele Bestandskunden von Dazn gab es am Freitag eine böse Überraschung. Der Internet-Sportsender gab bekannt, dass nun auch langjährige Abonnenten deutlich tiefer in die Taschen greifen müssen als bisher, um das Sportangebot des Streamingdienstleisters zu sehen. Das Monatsabo verdoppelte sich praktisch von 14,99 auf 29,99 Euro im Monat. Erst im Januar wurden bereits die Preise für Neukunden zu den selben Konditionen erhöht. Ein teures Vergnügen, gerade in Zeiten der Inflation.

Warum erhöht Dazn die Preise? Der Preisanstieg liegt vor allem am Expansionskurs des Internet-Sportsenders, der in den vergangenen Monaten massiv in verschiedene Übertragungsrechte von Spielen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Uefa investierte und dabei beim Wettbieten konkurrierende Anbieter ausstach. Dazn selber äußerte sich zum enormen Preisanstieg folgendermaßen: „Die Preisanpassung spiegelt unsere verstärkten Investitionen in den Sport wider, da wir in den letzten Jahren nicht nur zu einem der größten Investoren im Sport in Deutschland geworden sind, sondern auch stark in die Qualität unserer Produktionen investiert haben, eine der innovativsten Plattformen zum Nutzen unserer Kunden geschaffen haben und weiterhin in die besten Inhalte investieren wollen.“