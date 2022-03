Vor Spiel gegen Dortmund : 19 positive Corona-Tests bei Mainz 05

Mainz Ein massiver Corona-Ausbruch beim Bundesligisten Mainz 05 überschattet die Partie der Rheinhessen gegen Borussia Dortmund am Sonntag. Bei den Schwarz-Gelben geht man derweil davon aus, dass die Begegnung stattfinden wird.

Beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 haben sich gleich 19 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der Club am Donnerstagabend mit. Die Betroffenen – Spieler, Trainer und Team-Mitarbeiter – seien vollständig immunisiert, hieß es in einer Mitteilung. Das für den Nachmittag geplante Training ist abgesagt worden, alle infizierten Personen haben sich in die häusliche Isolation begeben.