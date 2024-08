Hochkarätige RP-Talkrunde Seien Sie beim Rheinischen Bundesliga-Gipfel dabei

Special | Düsseldorf · Die neue Saison der Ersten und Zweiten Liga elektrisiert die Fans. An kontroversen Themen mangelt es auch in diesem Fußball-Sommer nicht. Höchste Zeit also für den Rheinischen Bundesliga-Gipfel der Rheinischen Post. Wir sagen Ihnen, welche Klubmanager in diesem Jahr dabei sind und wie Sie selbst dabei sein können.

07.08.2024 , 07:06 Uhr

Sie diskutieren auf der RP-Bühne (v.l.): Simon Rolfes, Roland Virkus, Klaus Allofs und Christian Keller. Foto: Fotos: DPA (3), imago | grafik: ferl, Schnettler

Von Stefan Klüttermann Leiter Sportredaktion