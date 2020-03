Wegen Geisterspielen : Pay-TV-Sender Sky überträgt frei empfangbar Bundesliga-Konferenzen

Köln Gute Nachrichten für Fußball-Fans: Wegen des bevorstehenden Geister-Spieltags werden die Bundesliga-Konferenzen am Wochenende frei empfangbar sein.

Pay-TV-Sender Sky lockert wegen der Geisterspiele seine Bestimmungen. Die Konferenzen der Bundesligen werden am Samstag und Sonntag frei empfangbar sein, weil im Zuge der Vorsichtsmaßnahmen wegen des sich ausbreitenden Coronavirus alle Begegnungen nur unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden werden. Das teilte der Sender unter dem Titel „Zeit zusammenzustehen. Bundesliga. Für Alle.“ am Donnerstag mit.

„Aufgrund dieser Ausnahmesituation hat Sky entschieden, an den kommenden beiden Spieltagen die Konferenz der Bundesliga am Samstag sowie die Konferenz der 2. Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen“, hieß es vom Sender.