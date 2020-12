Voller Spielplan : Fußball-Profis steht 2021 ein Hammerprogramm bevor

Bayerns Joshua Kimmich liegt verletzt am Boden. Foto: AP/Martin Meissner

Frankfurt/Main Noch 21 Spieltage - dazu Europacup, Pokal und Länderspiele. Nach einer Pause, die ihren Namen nicht verdient hat, wartet ab dem Wochenende ein Hammerprogramm auf die Fußballprofis der Bundesliga.

Jetzt gehts ans Eingemachte. Wenn die Fußball-Bundesliga am Samstag nach ihrer Mini-Weihnachtspause ins neue Jahr startet, beginnt für die meisten Profis die härteste Zeit ihrer bisherigen Karriere. 21 Spieltage stehen bis zum Saisonende am 22. Mai auf dem Programm. Dazu kommen für die Spitzenspieler noch die Belastungen durch den Europacup, den Pokal und die Länderspiele.

Der Torwart von Triple-Gewinner Bayern München weiß natürlich genau, was auf ihn zukommt. Sollten die Bayern das Pokalendspiel und das Finale der Champions League erreichen, stehen den Münchner Nationalspielern rein rechnerisch 38 Partien bevor. Sie müssten im Schnitt alle 3,8 Tage ran - noch bevor die EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) beginnt.

Was Zorc und Streich allerdings verschwiegen, ist die Tatsache, dass sich der Profifußball die Probleme selbst eingebrockt hat. Die Klubs sind zum spielen verdammt. Schließlich müssen sie Einnahmen generieren, um ihre Spieler, Trainer und Manager (an die dieses Geld zum allergrößten Teil geht) zu bezahlen. Im Klartext bedeutet das: Wer weniger Belastung will, muss sich auch mit weniger Gehalt zufrieden geben.