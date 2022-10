Schonfrist verlängert : Nächste Chance für Schalke-Coach Kramer im DFB-Pokal

Gelsenkirchen Frank Kramer, der angezählte Coach von Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04, erhält nach der Pleite gegen Hoffenheim am Dienstag im DFB-Pokal eine weitere Chance bei den Königsblauen.

Das war das Ergebnis einer Krisensitzung der Königsblauen. Der Auftritt der Kramer-Schützlinge gegen die Hoffenheimer wurde so bewertet, dass ich der Chefcoach ein zweites „Endspiel“ am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals (20.45 Uhr/Sky) in Sinsheim im erneuten Duell gegen die TSG verdient hat.

Allerdings - das erfuhr der SID - muss die S04- Mannschaft auch im Pokal eine vernünftige Leistung abrufen, wenn es für Kramer danach weitergehen sollte. Das nächste Bundesligaspiel steht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC auf dem Programm. Vor dem Anpfiff gegen die Kraichgauer am Freitagabend war die Luft auf Schalke für den Coach so dünn wie sein feiner, brauner Bartstrich am Kinn - und trotz verlängerter Schonfrist wird es immer enger für ihn. Nach der vierten Bundesliga-Niederlage in Folge steht der Bundesliga-Rückkehrer als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz.