Schiedsrichter, Nettospielzeit und Co. : Diese elf Vorschläge könnten den Fußball besser machen

Meinung Düsseldorf Diese Sportredaktion hat die Länderspielpause zum Anlass genommen, sich einmal Gedanken darüber zu machen, wie der Fußball sich für die Zukunft neu aufstellen könnte. Herausgekommen sind elf Vorschläge, die den Lieblingssport Vieler besser machen könnten.

Aber auch die Fansicht ist mit eingeflossen in unsere Vorschläge. So wird seit Jahren über die Köpfe der Fans hinweg entschieden, was das vermeintlich Beste für den Profi-Fußball ist. Doch diejenigen, die ihn konsumieren und zu dem gemacht haben, der er ist, kommen nur selten zu Wort. Vor allem bei den endgültigen Entscheidungen. Das müsse sich in Zukunft ändern, damit der Fußball auch weiterhin eine vereinende Wirkung entfalten kann.