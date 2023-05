Nicht mehr geschlossen am Samstag um 15.30 Uhr Warum der 33. Bundesliga-Spieltag inzwischen entzerrt ist

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl sagte jüngst: „Wir können es nicht verändern, uns hat keiner gefragt. Wenn Sie mich ehrlich fragen, empfinde ich das als einen gewissen Nachteil, wenn man dreimal nachzieht in den nächsten drei Wochen.“ Dortmund spielt am 33. Spieltag erst am Sonntag (17.30 Uhr) in Augsburg. Bayern ist bereits am Samstag (18.30 Uhr) gegen Leipzig gefordert. Auch am 31. und 32. Spieltag hatten zunächst die Münchner und dann der BVB gespielt.